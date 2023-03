Онлайновую The Last of Us могут выпустить на PS4 вместе с PS5 и ПК

Известный журналист и инсайдер Том Хендерсон нашёл в новых вакансиях Naughty Dog упоминание версии мультиплеерной The Last of Us для PS4. Студия в поиске опытного тестировщика, который обязан обладать «знаниями о системах PS4 и PS5». На основе этого описания Том и сделал вывод о том, что игра выйдет не только на ПК и PS5, но и на консоли Sony прошлого поколения.

Глава Naughty Dog и автор The Last of Us Нил Дракманн в начале года заявил, что грядущая мультиплеерная игра по вселенной The Last of Us — самый амбициозный проект за всю историю студии.

О мультиплеерной The Last of Us студия Naughty впервые заговорила в июне прошлого года. В то же время инсайдер Джефф Грабб, ссылаясь на свои источники, подчеркнул, что это по-настоящему гигантский проект, который будут поддерживать как сервисный продукт: с частыми обновлениями и временными ивентами.