Онлайновую The Last of Us могут выпустить на PS4 вместе с PS5 и ПК

Известный журналист и инсайдер Том Хендерсон нашёл в новых вакансиях Naughty Dog упоминание версии мультиплеерной The Last of Us для PS4. Студия в поиске опытного тестировщика, который обязан обладать «знаниями о системах PS4 и PS5». На основе этого описания Том и сделал вывод о том, что игра выйдет не только на ПК и PS5, но и на консоли Sony прошлого поколения.
Глава Naughty Dog и автор The Last of Us Нил Дракманн в начале года заявил, что грядущая мультиплеерная игра по вселенной The Last of Us — самый амбициозный проект за всю историю студии.
О мультиплеерной The Last of Us студия Naughty впервые заговорила в июне прошлого года. В то же время инсайдер Джефф Грабб, ссылаясь на свои источники, подчеркнул, что это по-настоящему гигантский проект, который будут поддерживать как сервисный продукт: с частыми обновлениями и временными ивентами.
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