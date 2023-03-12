Многострадальная Star Citizen получила масштабное обновление

Авторы Star Citizen выпустили для игры масштабное обновление 3.18 под названием Lasting Legacies. Это самый большой апдейт в истории разработки проекта.
Обновление добавило в Star Citizen новые локации и утилизацию, а также переработало систему грузов. Оно также улучшило уже существующие просторы игры. Кроме того, апдейт улучшил оптимизацию проекта и ввёл систему постоянной потоковой передачи объектов. Благодаря чему теперь динамические объекты исчезают даже тогда, когда они вне владений пользователей.
Трейлер обновления Lasting Legacies для Star Citizen
Видео доступно на YouTube-канале Star Citizen. Права на видео принадлежат Star Citizen.
Общий бюджет космического симулятора Star Citizen в феврале перевалил отметку в $ 550 млн. Самая дорогая игра в мире продолжает набирать обороты: общее количество зарегистрированных аккаунтов превысило 4,4 млн человек, из которых более 1,7 млн пользователей пожертвовали деньги на проект Криса Робертса.
Несмотря на невероятный бюджет и вовлечённость игроков, разработчики не спешат выпускать игру из альфа-тестирования. Создатели ранее заявляли, что Star Citizen точно не выйдет до 2027 года: к тому времени бюджет проекта может превысить $ 1 млрд.
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