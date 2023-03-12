«Крид 3» уже собрал более $ 100 млн — это рекорд франшизы
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Во вторые прокатные выходные касса спортивной боксёрской драмы «Крид 3» Майкла Б. Джордана достигла отметки в $ 100,4 млн. Из них $ 41,8 млн приходятся на мировой прокат. Статистикой поделилось издание Deadline.
В международном прокате это лучший результат за всю историю франшизы «Крид». Третья часть по прибыли с учётом инфляции на 109% опережает оригинальный «Крид» и на 25% обходит «Крид 2».
В начале проката «Крид 3» поставил два важных рекорда. Лента показала лучший старт среди всех художественных фильмов про спорт и стартовала лучше первых двух частей. Триквел вышел 3 марта и уже заработал $ 58,6 млн. В позапрошлую пятницу он привлёк $ 22 млн, а в позапрошлую субботу зрители потратили на него $ 21,4 млн.
Новость по теме«Крид 3» показал лучший старт среди всех спортивных фильмов
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