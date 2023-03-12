Обсуждаем Xbox Cloud Gaming, 12 новых частей Assassin's Creed и ремейк Resident Evil 4

«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 20-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором обсудим впечатления от демоверсии Resident Evil 4 Remake и облачного сервиса Xbox Cloud Gaming и самые яркие события последних семи дней. Среди них:

игра Wanted: Dead стала худшей в 2023 году?

почему нужно играть в Halo Infinite прямо сейчас;

Ubisoft делает сразу 12 новых частей Assassin’s Creed.

Смотрите прямую трансляцию по этой ссылке в 20:35 по МСК.

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