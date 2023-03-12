Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Как работают игры Xbox на ПК через облачный гейминг в России, почему никто не играет в Halo и худшая игра 2023 года

Обсуждаем Xbox Cloud Gaming, 12 новых частей Assassin's Creed и ремейк Resident Evil 4
Resident Evil 4
Аудио-версия:
Комментарии

«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 20-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором обсудим впечатления от демоверсии Resident Evil 4 Remake и облачного сервиса Xbox Cloud Gaming и самые яркие события последних семи дней. Среди них:

  • игра Wanted: Dead стала худшей в 2023 году?
  • почему нужно играть в Halo Infinite прямо сейчас;
  • Ubisoft делает сразу 12 новых частей Assassin’s Creed.

Смотрите прямую трансляцию по этой ссылке в 20:35 по МСК.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, Twitch или YouTube, чтобы получить уведомление о начале эфира. Будет интересно, много, долго — и с интерактивом! Мы ответим на ваши вопросы и совместно обсудим самые яркие события недели.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023