Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фото: яркая Дженна Ортега в фотосессии для передачи Saturday Night Live

Фото: яркая Дженна Ортега в фотосессии для передачи Saturday Night Live
Аудио-версия:
Комментарии

12 марта звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега посетила юмористическую Saturday Night Live — одну из самых известных вечерних телепередач в США. Актриса появилась в готическом образе и рассказала о своём пути в Голливуде, в том числе показав один из рекламных роликов со своим участием.

Видео доступно на YouTube-канале Saturday Night Live. Права на видео принадлежат Saturday Night Live.

Кроме того, прямо во время передачи вышла фотосессия Дженны Ортеги, в котором она предстала в крайне необычных для себя тонах. После суровых тёмных персонажей из хорроров и «Уэнсдей» видеть девушку в столь ярких цветах очень непривычно.

Сейчас актрису по праву можно назвать самой популярной молодой девушкой во всём мире. Люди продолжают с удовольствием пересматривать знаменитый танец Уэнсдей, а недавний «Крик 6» уже поставил рекорд для всей франшизы по стартовым сборам.

Новость по теме
Дженна Ортега: я не мрачная, не извращённая и не скрытная

Фото

Фото: NBC

Фото: NBC

Фото: NBC

Фото: NBC

Фото: NBC

Фото: NBC

Фото: NBC

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023