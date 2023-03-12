Фото: яркая Дженна Ортега в фотосессии для передачи Saturday Night Live

12 марта звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега посетила юмористическую Saturday Night Live — одну из самых известных вечерних телепередач в США. Актриса появилась в готическом образе и рассказала о своём пути в Голливуде, в том числе показав один из рекламных роликов со своим участием.
Видео доступно на YouTube-канале Saturday Night Live. Права на видео принадлежат Saturday Night Live.
Кроме того, прямо во время передачи вышла фотосессия Дженны Ортеги, в котором она предстала в крайне необычных для себя тонах. После суровых тёмных персонажей из хорроров и «Уэнсдей» видеть девушку в столь ярких цветах очень непривычно.
Сейчас актрису по праву можно назвать самой популярной молодой девушкой во всём мире. Люди продолжают с удовольствием пересматривать знаменитый танец Уэнсдей, а недавний «Крик 6» уже поставил рекорд для всей франшизы по стартовым сборам.
Фото
Фото: NBC
Фото: NBC
Фото: NBC
Фото: NBC
Фото: NBC
Фото: NBC
Фото: NBC
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