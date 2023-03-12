Том Круз пропустит «Оскар-2023» из-за съёмок опасного трюка в Европе

Как сообщает издание Deadline, Том Круз пропустит «Оскар-2023». Несмотря на то что «Топ Ган: Мэверик» с участием актёра номинирован сразу на шесть потенциальных статуэток, актёр решил не тратить время зря и продолжить съёмки фильма «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть два».
Сейчас команда находится в Великобритании и продолжает снимать для фильма опаснейшие трюки c Томом Крузом. Так что если «Мэверик» всё же выиграет какую-нибудь награду, забирать её будет Джереми Брукхаймер, продюсер фильма. При этом Леди Гага всё же нашла время для «Оскара-2023». Она посетит церемонию и даже исполнит песню Hold My Hand из финальной сцены «Топ Гана: Мэверик» в прямом эфире.
95-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии «Оскар-2023» стартует 13 марта в 3:00 мск в Лос-Анджелесе.
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