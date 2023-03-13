Первый «Оскар-2023»: «Пиноккио Гильермо дель Торо» стал лучшим мультфильмом 2022 года

На церемонии вручения наград «Оскар-2023» выбрали первого победителя в категории «Лучший анимационный фильм». Статуэтку забрал Гильермо Дель Торо за своего «Пиноккио», вышедшего осенью 2022 года. В своём обращении режиссёр заявил, что анимационные фильмы — такие же фильмы, как и все остальные, и они готовы к следующему шагу.
Анимация — это кино. Анимация — это не жанр. Анимация готова к следующему шагу. Всегда имейте анимацию ввиду.
В фильме знаменитый постановщик немного изменил сюжет, поместив историю в фашистскую Италию конца 30-х годов XX века. Пиноккио становится приёмным сыном Джеппето, но его хотят призвать в армию, потому что в нём видят идеального солдата. При этом деревянный мальчик желает одного — стать настоящим человеком.
«Пиноккио» от Netflix — режиссёрский дебют дель Торо в анимации. В озвучке его нового проекта приняли участие Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Грегори Манн, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон и другие.
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