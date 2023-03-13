Вышел финал первого сезона сериала The Last of Us

На HBO Max состоялась премьера девятой, заключительной серии первого сезона сериала The Last of Us. Эпизод вышел с русскими субтитрами, однако сам сервис недоступен в России.
Заключительная серия первого сезона посвящена финальной главе путешествия Джоэла и Элли через всю Америку. Герои наконец добираются до лаборатории Цикад, однако выясняется, что сделать вакцину с помощью девочки будет не так-то просто. Финал наверняка разделит зрителей шоу на несколько лагерей.
Сериал The Last of Us — экранизация оригинальной игры, изначально вышедшей на PlayStation 3. Шоу посвящено путешествию контрабандиста Джоэла и 14-летней девочки Элли к секретной лаборатории группировки Цикады в мире после наступления апокалипсиса инфицированных, вызванный грибком кордицепсем.
Сейчас HBO уже работает над вторым сезоном шоу, который будет основан на The Last of Us Part 2. К производству вернётся автор оригинальной игры Нил Дракманн и сценарист Крэйг Мэйзин, известный в том числе по «Чернобылю».
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