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Вышел финал первого сезона сериала The Last of Us

Вышел финал первого сезона сериала The Last of Us
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На HBO Max состоялась премьера девятой, заключительной серии первого сезона сериала The Last of Us. Эпизод вышел с русскими субтитрами, однако сам сервис недоступен в России.

Заключительная серия первого сезона посвящена финальной главе путешествия Джоэла и Элли через всю Америку. Герои наконец добираются до лаборатории Цикад, однако выясняется, что сделать вакцину с помощью девочки будет не так-то просто. Финал наверняка разделит зрителей шоу на несколько лагерей.

Сериал The Last of Us — экранизация оригинальной игры, изначально вышедшей на PlayStation 3. Шоу посвящено путешествию контрабандиста Джоэла и 14-летней девочки Элли к секретной лаборатории группировки Цикады в мире после наступления апокалипсиса инфицированных, вызванный грибком кордицепсем.

Сейчас HBO уже работает над вторым сезоном шоу, который будет основан на The Last of Us Part 2. К производству вернётся автор оригинальной игры Нил Дракманн и сценарист Крэйг Мэйзин, известный в том числе по «Чернобылю».

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