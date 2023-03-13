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«Оскар-2023»: Брендан Фрейзер — лучший актёр. Мишель Йео — лучшая актриса

«Оскар-2023»: Брендан Фрейзер — лучший актёр. Мишель Йео — лучшая актриса
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Американская киноакадемия назвала победителей в главных актёрских категориях. Лучшим актёром признали Брендана Фрейзера за роль Чарли в фильме «Кит».

Артист сыграл потерянного, очень тучного человека, который спустя годы решает помириться со своей дочерью и понять, как ему жить дальше. Можно сказать, что это полноценное возвращение Фрейзера в голливудский Олимп.

Видео доступно на YouTube-канале Ben Roy Travels. Права на видео принадлежат AMC.

Лучшей актрисой признали Мишель Йео за роль Эвелинг Вонг во «Всё везде и сразу». В фильме она сыграла владелицу прачечной в США, живущей со своим мужем, дочерью и отцом. Женщине кажется, что её жизнь могла бы быть куда лучше, если бы она сделала другой выбор несколько десятков лет назад. В дальнейшем героиня выясняет, что всё бы оказалось совсем не так, как она себе представляла.

Видео доступно на YouTube-канале ba09942. Права на видео принадлежат AMC.

Ознакомиться со всеми победителями «Оскара-2023» можно в нашей отдельной статье.

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