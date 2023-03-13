«Всё везде и сразу» признали лучшим фильмом года на «Оскаре-2023»

Американская киноакадемия кинематографических искусств и наук назвала лучший фильм 2022 года. Им стал «Всё везде и сразу» режиссёров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Помимо победы в главной номинации лента также завоевала лучшую актрису, лучшую мужскую роль второго плана, лучшую женскую роль второго плана, лучшего режиссёра, лучший монтаж и лучший сценарий.

Лента рассказывает о владелице прачечной Эвелин. Во время визита в налоговую она выясняет, что может скакать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. И теперь женщине придётся противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить всю мультивселенную.

Ознакомиться с остальными победителями «Оскара-2023» можно в нашем отдельном материале.