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«Всё везде и сразу» признали лучшим фильмом года на «Оскаре-2023»

«Всё везде и сразу» признали лучшим фильмом года на «Оскаре-2023»
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Американская киноакадемия кинематографических искусств и наук назвала лучший фильм 2022 года. Им стал «Всё везде и сразу» режиссёров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Помимо победы в главной номинации лента также завоевала лучшую актрису, лучшую мужскую роль второго плана, лучшую женскую роль второго плана, лучшего режиссёра, лучший монтаж и лучший сценарий.

Лента рассказывает о владелице прачечной Эвелин. Во время визита в налоговую она выясняет, что может скакать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. И теперь женщине придётся противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить всю мультивселенную.

Ознакомиться с остальными победителями «Оскара-2023» можно в нашем отдельном материале.

Триумфаторами «Оскара-2023» стали «Всё везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен» Триумфаторами «Оскара-2023» стали «Всё везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен»
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