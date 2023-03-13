A24 стала первой студией, фильм которой победил во всех основных категориях на «Оскаре»
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Прошедшей ночью прошла церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором мероприятия стал фильм «Всё везде и сразу», победивший аж в семи номинациях, притом шесть из них считаются основными.
A24, отвечающая за дистрибьюцию ленты, вошла в историю как первая студия, фильм которой победил во всех основных категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая мужская роль второго плана».
Также картина забрала статуэтку ещё за две категории: «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».
С полным списком победителей можно ознакомиться в нашем отдельном материале. В нём собрана полная информация о каждом лауреате церемонии.
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