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A24 стала первой студией, фильм которой победил во всех основных категориях на «Оскаре»

A24 стала первой студией, фильм которой победил во всех основных категориях на «Оскаре»
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Прошедшей ночью прошла церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором мероприятия стал фильм «Всё везде и сразу», победивший аж в семи номинациях, притом шесть из них считаются основными.

A24, отвечающая за дистрибьюцию ленты, вошла в историю как первая студия, фильм которой победил во всех основных категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая мужская роль второго плана».

Также картина забрала статуэтку ещё за две категории: «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».

С полным списком победителей можно ознакомиться в нашем отдельном материале. В нём собрана полная информация о каждом лауреате церемонии.

Триумфаторами «Оскара-2023» стали «Всё везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен» Триумфаторами «Оскара-2023» стали «Всё везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен»
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