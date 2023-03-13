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Чтобы сыграть семью, актёры сериала The Last of Us отправились на совместный отдых

Чтобы сыграть семью, актёры сериала The Last of Us отправились на совместный отдых
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Педро Паскаль, Габриэль Луна и Нико Паркер сыграли в сериале The Last of Us членов семьи Миллер. Паскаль воплотил образ Джоэла, Луна сыграл его брата Томми, а Нико Паркер подарила зрителям образ дочери Джоэла, Сары.

Чтобы более правдоподобно сыграть семью, Луна, Паскаль и Паркер ещё перед съёмками провели мини-семейный отпуск, чтобы сплотиться. Судя по всему, актёры здорово провели время вместе и выбрались на природу.

Фото: Социальные сети Габриэля Луны

Фото: Социальные сети Габриэля Луны

Финальный эпизод сериала The Last of Us вышел сегодня утром. Его можно посмотреть на HBO Max с субтитрами на русском языке, однако сервис в России не работает.

Первый сезон шоу закончился, теперь фанатам остаётся ждать второй сезон, который, кстати, начнут снимать уже в этом году.

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