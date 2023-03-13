Второй сезон сериала The Last of Us удивит даже фанатов игры
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Недавно шоураннер сериала The Last of Us Крейг Мейзин пообщался с журналистом издания ComicBook, а темой разговора стал второй сезон шоу.
По словам Мейзина, который уже комментировал второй сезон, он будет отличаться от того, что было в игре Naughty Dog. Как отметил Крейг, они с командой приготовят «нечто особенное».
Второй сезон будет другим. Так же, как и этот сезон был другим. Иногда он будет отличаться радикально от игры, а иногда и вовсе почти не будет. Но это нечто особенное. Это будет не совсем похоже на игру. Это будет шоу, которое мы с Нилом хотим сделать.
Ранее Мейзин заявлял, что на адаптацию второго сезона понадобится больше одного сезона. Вероятно, второй сезон разобьют на две части.
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