Второй сезон сериала The Last of Us удивит даже фанатов игры

Недавно шоураннер сериала The Last of Us Крейг Мейзин пообщался с журналистом издания ComicBook, а темой разговора стал второй сезон шоу.

По словам Мейзина, который уже комментировал второй сезон, он будет отличаться от того, что было в игре Naughty Dog. Как отметил Крейг, они с командой приготовят «нечто особенное».

Второй сезон будет другим. Так же, как и этот сезон был другим. Иногда он будет отличаться радикально от игры, а иногда и вовсе почти не будет. Но это нечто особенное. Это будет не совсем похоже на игру. Это будет шоу, которое мы с Нилом хотим сделать.

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Ранее Мейзин заявлял, что на адаптацию второго сезона понадобится больше одного сезона. Вероятно, второй сезон разобьют на две части.