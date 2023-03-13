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«Этот фильм провалится». Трейлер ремейка «Русалочки» не понравился людям

«Этот фильм провалится». Трейлер ремейка «Русалочки» не понравился людям
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Прошедшей ночью на церемонии «Оскар-2023» Disney представила полноценный трейлер ремейка «Русалочки», в котором роль Ариэль исполнила темнокожая актриса. До этого компания выпускала лишь небольшие тизеры.

Судя по всему, аудитория и дальше продолжает выражать недовольство свежей адаптацией культовой сказки. У трейлера уже 116 тыс. дизлайков и 51 тыс. лайков. Со временем число недовольных будет только возрастать.

Фото: YouTube

Боже. Почему в фильме с реальными актёрами персонажи выглядят такими фальшивыми и безжизненными по сравнению с тем, что было нарисовано более 30 лет назад?
Как поклонник старых проектов скажу, что это выглядит не так многообещающе. Зачем им полностью менять Ариэль? К настоящему времени это совершенно другой персонаж. Урсула выглядит хорошо, но не более того. Я ни за что не буду смотреть это.
Они забыли, что снимают подводный фильм, потому что я не вижу никаких пузырьков.
Это выглядит не очень хорошо, всё выглядит так мрачно, дневные сцены слишком тёмные и неестественные, физика воды выглядит странно, этот фильм точно провалится.

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Studios.

Премьера фильма состоится 26 мая 2023 года в кинотеатрах по всему миру.

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