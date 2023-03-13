«Я готова закончить с этим». Милли Бобби Браун — о пятом сезоне «Очень странных дел»

Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», рассказала в интервью Seventeen о своём отношении к финалу шоу. Актриса рада, что сериал подходит к концу.

По словам Бобби Браун, она благодарна этому шоу за всё, однако актриса хочет закрыть эту главу жизни и начать новую, покоряя новые вершины.

Я определённо готова заканчивать. Я чувствую, что из этой истории мы знаем многое, она была долго в нашей жизни. Но я готова попрощаться с этой главой своей жизни и открыть новую. Я сама могу создавать истории, которые для меня важны. Но я действительно благодарна за шоу.

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