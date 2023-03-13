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Для получения платины в ремейке Resident Evil 4 придётся попотеть

Для получения платины в ремейке Resident Evil 4 придётся попотеть
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В сети появились трофеи ремейка Resident Evil 4. Всего их будет 40, а каких-то сюрпризов для тех, кто проходил оригинал, быть не должно.

В проекте можно получить трофей за победу над боссами, парирование атаки врага ножом, уничтожение светошумовой гранатой сразу трёх врагов и многое другое. Трудности в прохождении доставят завершение истории на максимальном уровне сложности и с рангом S+.

Примечательно, что в игре есть трофей за прохождение игры менее чем за восемь часов. Подобное — не редкость для Resident Evil, однако в случае с ремейком четвёртой части есть интересная деталь. Пройти Resident Evil 7 можно менее чем за четыре часа, ремейк Resident Evil 3 проходится за два часа, а Resident Evil Village — за три часа.

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Судя по всему, ремейк Resident Evil 4 будет намного длиннее всех предыдущих частей франшизы. Оригинал проходился примерно за 15–20 часов.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.

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