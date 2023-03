Белла Рамзи точно сыграет Элли во втором сезоне сериала The Last of Us

Ещё в конце января издание Forbes заявило, что Белла Рамзи вернётся к роли Элли во втором сезоне сериала The Last of Us. У журналистов издания не было в этом сомнений, и они оказались правы.

Недавно один из шоураннеров сериала и геймдизайнер обеих частей The Last of Us Нил Дракманн высказался по поводу замены актрисы на роль Элли. По словам Дракманна, Рамзи поменяют только в том случае, если она сама этого захочет.

Единственный способ, который мы когда-либо рассматривали на замену Беллы, это если бы она сказала: «Я больше не хочу с вами работать, ребята». И даже в таком случае мы вряд ли бы так просто отпустили её.

Изначально новость о том, что Элли сыграет Белла Рамзи, разозлила фанатов, однако, увидев актёрскую игру Рамзи, люди приняли её более позитивно, но недовольство до сих пор присутствует.

Последняя серия первого сезона вышла сегодня, а второй сезон предстоит подождать как минимум до 2024 года.