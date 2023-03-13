Возвращение близняшек и роботы Tesla: первые детали Atomic Heart 2 и DLC к первой части

Стали известны первые подробности о развитии вселенной Atomic Heart после успешного релиза одноимённой игры: руководитель студии Mundfish Роберт Багратуни ответил на ряд вопросов в голосовом чате.
По задумке, дополнение к Atomic Heart станет продолжением истории и будет выполнено в виде сериала. В DLC появится оружие, вырезанное из оригинальной игры, которое не успели доделать перед выходом.
Сам Роберт считает, что дополнение будет «отличным», и обещает больше подробностей во время анонса DLC. Что касается военных роботов, авторы игры хотят воплотить эту задумку в Atomic Heart 2.
Багратуни также сообщил другие детали о развитии Atomic Heart: в планах новая советская музыка, OST vol.2 и книга-предыстория на 300 страниц, которая расскажет о лоре игры.
Авторы хотят добавить в игру роботов Tesla, если получат согласие Илона Маска, — ранее инженер и предприниматель сообщил, что слышал об игре много хорошего.
Босс Mundfish рассказал, что считает каноничной концовку Atоmic Heart с близняшками, но она не «хорошая» или «плохая» — всё зависит от восприятия игрока. Он также упомянул, что в дальнейшем авторы вернут телохранительниц Сечинова в игру.
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