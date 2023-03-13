Сценарий «Блэйда» постоянно меняли из-за Махершала Али — Джефф Снейдер
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Известный инсайдер Джефф Снейдер, специализирующийся на проектах Marvel Studios и DC, рассказал, что в сценарий «Блэйда» постоянно вносились коррективы из-за исполнителя главной роли Махершала Али.
Как отметил Снейдер, Али «постоянно просил менять сценарий» в течение нескольких месяцев из-за того, что хотел более точно показать своего персонажа и порадовать фанатов.
«Блэйд» — фильм про охотника на вампиров Эрика Брукса, который после смерти матери от рук кровососа начинает охотиться на них. Сам Эрик наполовину вампир, поэтому имеет сверхчеловеческие способности и различные навыки.
Снимет фильм Ян Деманж, продюсер и постановщик первой серии «Страны Лавкрафта». Выход ленты намечен на 6 сентября 2024 года.
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