В России онлайн-сервисы обяжут высылать уведомление перед списанием денег за подписку

До конца весенней сессии в Госдуму РФ планируют внести проект, который обяжет онлайн-сервисы напоминать пользователям о том, что планируется снять деньги за подписку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
Изначально планировалось, что компании должны будут присылать push-уведомления или письма на электронную почту, в которых появится кнопка моментальной отписки.
Однако представители бизнеса якобы высказались резко против, чтобы не терять «спящих» клиентов (тех, кто забыл отказаться от сервиса).
Теперь проект закона немного смягчили, о чём рассказывает депутат «Единой России» Антон Немкин:
Мы внимательно отнеслись к позиции бизнеса и серьёзно переработали законопроект, чтобы учесть интересы как пользователей, так и интернет-компаний. Некоторые сервисы продолжают настаивать на своём праве не предупреждать людей о будущих платежах по подпискам, но мы с ними в этом не согласны.
Вместо кнопки с отпиской депутаты хотят обязать онлайн-кинотеатры и других участников рынка добавлять ссылку на пользовательское соглашение и другую информацию о подписке.
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов также подчеркнул, что некоторые известные сервисы уже присылают подобные сообщения, но около 20% пользователей уведомлений не получают. Кроме того, у многих возникают сложности с отслеживанием платных подписок или их отменой после пробного периода.
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