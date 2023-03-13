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В Роскомнадзор направили второй список стримеров, рекламирующих онлайн-казино

В Роскомнадзор направили второй список стримеров, рекламирующих онлайн-казино
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«Лига безопасного Интернета» сообщила о новом обращении в Роскомнадзор и ФНС России по поводу стримеров, которые незаконно рекламируют на своих трансляциях онлайн-казино и азартные игры.

Как и ожидалось, в новый список попали менее известные блогеры — среди них ведущий по Dota 2 Иван Faker Дёмкин, а также Karavay46, A1taoda, Versuta и экс-киберспортсмен Виктор GeneralQW Нигрини.

Лига также отметила, что некоторые из предыдущего списка (Юрий Хованский, Гусейн Гасанов и другие) продолжили стримы с рекламой онлайн-казино, в их отношении отправлены повторные просьбы принять меры по ограничению запретного контента в России.

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17 февраля «Лига безопасного Интернета» отправила в ФАС жалобу на 15 известных блогеров и стримеров, замеченных в незаконной рекламе онлайн-казино.

После этого Мэддисон, Парадеевич и другие представители списка извинились и прекратили стримы с казино, а продолживший подобные трансляции Мокривский был заблокирован на Twitch.

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