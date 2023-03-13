Ремонтировать устройства Apple из России по гарантии будут за границей

По информации газеты «Известия», если россиянин обратится по гарантийному случаю по продукции Apple, его устройство отправят на ремонт за границу. Это связано с тем, что компания не будет продлевать договоры с российскими авторизованными сервисными центрами.

Это повлечёт за собой как минимум одно последствие — срок гарантийного ремонта техники Apple с апреля может увеличиться до двух месяцев, поскольку она будет ремонтироваться за рубежом.

В «Известиях» подчеркнули, что, вероятнее всего, основной функцией российских авторизованных сервисных центров станет приём нуждающегося в обслуживании гаджета и выдача его после ремонта за границей.

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По словам, ведущего юрисконсульта юридической компании ЭБР Анны Сарбуковой, компания, оказывающая ремонтные услуги за границей, возьмёт на себя все обязательства.

Компания, уполномоченная Apple на работу с Россией, возьмёт на себя все обязательства по предоставлению гарантийной поддержки. А затем эта компания заключит соглашения с российскими авторизованными центрами, куда пользователь сможет обращаться за гарантийной поддержкой.