Nintendo, Logitech и IKEA. В России расширили список товаров для параллельного импорта

Минпромторг обновил пул компаний, товары которых разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту. Об этом пишут «Известия».

В список, к примеру, вошла игровая компания Nintendo: до лета 2022 года она была в пуле, но затем её убрали из-за отсутствия поставок. Теперь ввозить для продажи Switch и физические игры студии вновь можно законно.

Кроме того, теперь параллельный импорт распространяется на игрушки и настольные игры Hasbro и компьютерную периферию от Logitech. Среди других «новичков» можно отметить IKEA и Giorgio Armani.

Источник «Известий» также спрогнозировал время появления этих товаров на рынке России. Быстрее всего выйдет купить одежду от Tommy Hilfiger — ожидается, что она появится на маркетплейсах почти сразу после вступления закона в силу. А вот технику и игры придётся подождать до мая или июня.