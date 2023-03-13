Nintendo, Logitech и IKEA. В России расширили список товаров для параллельного импорта

Минпромторг обновил пул компаний, товары которых разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту. Об этом пишут «Известия».
В список, к примеру, вошла игровая компания Nintendo: до лета 2022 года она была в пуле, но затем её убрали из-за отсутствия поставок. Теперь ввозить для продажи Switch и физические игры студии вновь можно законно.
Кроме того, теперь параллельный импорт распространяется на игрушки и настольные игры Hasbro и компьютерную периферию от Logitech. Среди других «новичков» можно отметить IKEA и Giorgio Armani.
Источник «Известий» также спрогнозировал время появления этих товаров на рынке России. Быстрее всего выйдет купить одежду от Tommy Hilfiger — ожидается, что она появится на маркетплейсах почти сразу после вступления закона в силу. А вот технику и игры придётся подождать до мая или июня.
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