Инсайдеры сообщили, что авторы Genshin Impact резко изменили нового персонажа

Авторитетный инсайдер Team China сообщил, что разработчики Genshin Impact существенно изменили девушку с кошачьими ушками — играбельного персонажа, который должен был выйти в конце мая с патчем 3.7.
Изначально предполагалось, что мечница из Инадзумы будет владеть силой элемента Гео, но теперь бета-тестеры утверждают, что её стихия — Дендро. Зовут девушку теперь иначе: не Момоко, а Кирара. Редкость персонажа тоже изменилась — с пяти звёзд до четырёх.
При этом основные детали геймплея остались неизменными. Навык Кирары создаёт щит, а созвездия усилят её ультимейт. Также девушка сможет карабкаться по стенам без затраты выносливости — судя по всему, это пассивный навык.
Релиз обновления 3.7 в Genshin Impact намечен на 24 мая. Перед ним игра получит ещё один крупный апдейт — 3.6 выйдет в середине апреля и, скорее всего, добавит новую игровую область, а также героев Бай Чжу и Кавеха.
- 13 марта 2023
-
14:55
-
14:20
-
14:15
-
14:06
-
13:53
-
13:35
-
13:25
-
12:54
-
12:45
-
12:33
-
12:08
-
11:28
-
10:31
-
10:00
-
09:35
-
08:57
-
08:33
-
06:59
-
06:39
-
06:31
-
04:37
-
04:24
-
04:05
-
03:43
-
03:26
-
01:28
- 12 марта 2023
-
22:59
-
22:45
-
22:35
-
21:37
-
21:24
-
20:33
-
19:30
-
18:57
-
18:51