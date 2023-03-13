В последней серии The Last of Us появилась актриса, сыгравшая Эбби в игре The Last of Us 2

Утром вышла девятая и заключительная серия первого сезона сериала The Last of Us. В конце неё глазастые фанаты увидели Лору Бэйли, которая сыграла медсестру. В The Last of Us 2 Бэйли сыграла роль Эбби — важного и противоречивого персонажа.
Через несколько часов после премьеры серии один из шоураннеров и геймдизайнер обеих частей The Last of Us Нил Дракманн опубликовал фото Бэйли, которая позирует на фоне Элли и убитого Джоэлом врача.
Фото: Социальные сети Нила Дракманна
Видеть Бэйли в этой сцене забавно, поскольку именно она сыграла в игре Эбби, а в этом фрагменте Джоэл убивает врача, который должен был оперировать Элли. Этим врачом оказался отец Эбби — именно из-за желания отомстить она искала Джоэла несколько лет.
Посмотреть весь первый сезон The Last of Us можно на HBO Max, но в России сервис не работает. Шоу точно получит второй сезон, но, когда он выйдет, неизвестно.
Актриса, сыгравшая Эбби в игре The Last of Us 2, появилась в последней серии сериала
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