В последней серии The Last of Us появилась актриса, сыгравшая Эбби в игре The Last of Us 2

Утром вышла девятая и заключительная серия первого сезона сериала The Last of Us. В конце неё глазастые фанаты увидели Лору Бэйли, которая сыграла медсестру. В The Last of Us 2 Бэйли сыграла роль Эбби — важного и противоречивого персонажа.

Через несколько часов после премьеры серии один из шоураннеров и геймдизайнер обеих частей The Last of Us Нил Дракманн опубликовал фото Бэйли, которая позирует на фоне Элли и убитого Джоэлом врача.

Фото: Социальные сети Нила Дракманна

В следующем абзаце будут спойлеры к игре The Last of Us 2.

Видеть Бэйли в этой сцене забавно, поскольку именно она сыграла в игре Эбби, а в этом фрагменте Джоэл убивает врача, который должен был оперировать Элли. Этим врачом оказался отец Эбби — именно из-за желания отомстить она искала Джоэла несколько лет.

Посмотреть весь первый сезон The Last of Us можно на HBO Max, но в России сервис не работает. Шоу точно получит второй сезон, но, когда он выйдет, неизвестно.

Новость по теме Второй сезон сериала The Last of Us удивит даже фанатов игры

Актриса, сыгравшая Эбби в игре The Last of Us 2, появилась в последней серии сериала