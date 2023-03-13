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Фильм «Чебурашка» выйдет в онлайне 16 марта

Фильм «Чебурашка» выйдет в онлайне 16 марта
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Российский онлайн-кинотеатр START cообщил, что пользователи сервиса уже через несколько дней смогут оценить цифровую версию «Чебурашки» — фильм будет доступен с 16 марта.

Стриминговый сервис посвятил этому событию небольшой тизер, в котором и сообщил дату премьеры.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Российский семейный фильм «Чебурашка» вышел 1 января 2023 года. Лента Дмитрия Дьяченко поставила сразу несколько рекордов, собрав в прокате более 6,5 млрд рублей. В кинотеатрах картину посмотрели более 22 млн человек.

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Спустя несколько дней после релиза продюсер фильма Алексей Троцюк сообщил, что у команды есть планы на развитие франшизы о Чебурашке — скорее всего, совсем скоро мы увидим сиквел.

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