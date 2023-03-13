Фильм «Чебурашка» выйдет в онлайне 16 марта
Поделиться
Российский онлайн-кинотеатр START cообщил, что пользователи сервиса уже через несколько дней смогут оценить цифровую версию «Чебурашки» — фильм будет доступен с 16 марта.
Стриминговый сервис посвятил этому событию небольшой тизер, в котором и сообщил дату премьеры.
Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.
Российский семейный фильм «Чебурашка» вышел 1 января 2023 года. Лента Дмитрия Дьяченко поставила сразу несколько рекордов, собрав в прокате более 6,5 млрд рублей. В кинотеатрах картину посмотрели более 22 млн человек.
Новость по темеСборы «Чебурашки» перевалили за 6,5 млрд рублей
Спустя несколько дней после релиза продюсер фильма Алексей Троцюк сообщил, что у команды есть планы на развитие франшизы о Чебурашке — скорее всего, совсем скоро мы увидим сиквел.
Комментарии
- 13 марта 2023
-
14:55
-
14:20
-
14:15
-
14:06
-
13:53
-
13:35
-
13:25
-
12:54
-
12:45
-
12:33
-
12:08
-
11:28
-
10:31
-
10:00
-
09:35
-
08:57
-
08:33
-
06:59
-
06:39
-
06:31
-
04:37
-
04:24
-
04:05
-
03:43
-
03:26
-
01:28
- 12 марта 2023
-
22:59
-
22:45
-
22:35
-
21:37
-
21:24
-
20:33
-
19:30
-
18:57
-
18:51
Партнерский контент