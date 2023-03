Покадровое сравнение последнего эпизода сериала The Last of Us с игрой

Наконец-то это свершилось — завершился первый сезон сериала The Last of Us. Последняя серия вышла сегодня утром, а в Сети уже можно увидеть сравнение фрагментов из серии и самой игры.

Как и в случае с предыдущими эпизодами, авторы финальной серии сделали её максимально близкой к тому, что мы видели в игре. В серии есть сцена с жирафами, разговор Джоэла с Марлин и другие фрагменты. Посмотреть на сравнение детально можно на скриншотах ниже.

Фото: Sony Interactive Entertainment

Фото: HBO

Фото: Sony Interactive Entertainment

Фото: HBO

Фото: Sony Interactive Entertainment

Фото: HBO

Фото: Sony Interactive Entertainment

Фото: HBO

Фото: Sony Interactive Entertainment

Фото: HBO

Видео доступно на YouTube-канале Heavy Spoilers Clips. Права на видео принадлежат HBO, Sony Interactive Entertainment

Посмотреть весь первый сезон сериала The Last of Us можно в HBO Max с субтитрами на русском языке, однако в России сервис не работает. Шоу продлено на второй сезон.