Блогеры показали локацию из будущего DLC к Atomic Heart

Сразу несколько блогеров смогли получить доступ к контенту Atomic Heart, которого нет в оригинальной игре.
Например, ютубер xKoweKx выложил большой ролик с вырезанными из игры локациями — среди них гостиница «Лесная» и старая версия ВДНХ (версия 2020 года).
Видео доступно на YouTube-канале xKoweKx. Права на видео принадлежат Mundfish.
Промо пропуска Atomic Pass от разработчиков указывает на то, что гостиница «Лесная» (Vavilov Hotel) планируется в качестве локации в дополнениях игры.
Скриншоты локации из DLC к Atomic Heart
Фото: Morgan Dusty DTF
Фото: Morgan Dusty DTF
Фото: Morgan Dusty DTF
Фото: Morgan Dusty DTF
Фото: Morgan Dusty DTF
Фото: Morgan Dusty DTF
Чуть ранее глава Mundfish Роберт Багратуни раскрыл некоторые подробности о будущем франшизы — в частности, он поделился своими мыслями о первом дополнении, а также о деталях лора Atomic Heart.
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