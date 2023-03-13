Блогеры показали локацию из будущего DLC к Atomic Heart

Сразу несколько блогеров смогли получить доступ к контенту Atomic Heart, которого нет в оригинальной игре.

Например, ютубер xKoweKx выложил большой ролик с вырезанными из игры локациями — среди них гостиница «Лесная» и старая версия ВДНХ (версия 2020 года).

Видео доступно на YouTube-канале xKoweKx. Права на видео принадлежат Mundfish.

Промо пропуска Atomic Pass от разработчиков указывает на то, что гостиница «Лесная» (Vavilov Hotel) планируется в качестве локации в дополнениях игры.

Скриншоты локации из DLC к Atomic Heart

Фото: Morgan Dusty DTF

Фото: Morgan Dusty DTF

Фото: Morgan Dusty DTF

Фото: Morgan Dusty DTF

Фото: Morgan Dusty DTF

Фото: Morgan Dusty DTF

Чуть ранее глава Mundfish Роберт Багратуни раскрыл некоторые подробности о будущем франшизы — в частности, он поделился своими мыслями о первом дополнении, а также о деталях лора Atomic Heart.