Для Victoria 3 вышел второй большой патч. Это крупнейшее обновление с релиза

Paradox Interactive выпустила второй патч для стратегии Victoria 3. До этого обновление несколько недель тестировали сами пользователи в Steam и делились с разработчиками найденными ошибками.

Апдейт 1.2 исправил множество ошибок, улучшил инвестиционную систему до автоматизма, добавил настройку военных целей и уведомлений, повысил производительность и внёс множество других важных изменений. Всего в игру внесено более сотни различных улучшений.

С полным списком изменений патча можно ознакомиться на специальной странице форума разработчиков. Поддержка игры только начинается: в дальнейшем авторы планируют выпустить большое дополнение и продолжить исправление баланса стратегии, добавляя в игру новые механики и полируя основные элементы баланса.