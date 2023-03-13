Hangar 13 указала на статус своей игры. Судя по всему, до релиза Mafia 4 ещё очень далеко
Поделиться
Игровая студия Hangar 13 разместила вакансию инженера по инструментам для своей новой игры.
В описании к объявлению указано, что проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и на данный момент находится на стадии предпродакшена.
Видимо, речь идёт о Mafia 4, над которой студия официально работает с августа 2022 года — если это так, то до полноценного релиза следующей части остаётся как минимум два-три года в зависимости от количества контента.
Ранее в Сети появлялись слухи о новой части «Мафии»: вероятно, игра расскажет о семье Сальери, а действие будет происходить на рубеже XIX и XX веков.
Новость по темеИсточники: Mafia 4 станет приквелом трилогии
Hangar 13 работала над двумя проектами по Mafia — вызвавшей споры третьей частью и вполне удачным ремейком Mafia: Definitive Edition.
Комментарии
- 13 марта 2023
-
16:54
-
16:42
-
16:16
-
16:12
-
16:10
-
15:34
-
14:55
-
14:20
-
14:15
-
14:06
-
13:53
-
13:35
-
13:25
-
12:54
-
12:45
-
12:33
-
12:08
-
11:28
-
10:31
-
10:00
-
09:35
-
08:57
-
08:33
-
06:59
-
06:39
-
06:31
-
04:37
-
04:24
-
04:05
-
03:43
-
03:26
-
01:28
- 12 марта 2023
-
22:59
-
22:45
-
22:35
Партнерский контент