Hangar 13 указала на статус своей игры. Судя по всему, до релиза Mafia 4 ещё очень далеко

Игровая студия Hangar 13 разместила вакансию инженера по инструментам для своей новой игры.

В описании к объявлению указано, что проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и на данный момент находится на стадии предпродакшена.

Видимо, речь идёт о Mafia 4, над которой студия официально работает с августа 2022 года — если это так, то до полноценного релиза следующей части остаётся как минимум два-три года в зависимости от количества контента.

Ранее в Сети появлялись слухи о новой части «Мафии»: вероятно, игра расскажет о семье Сальери, а действие будет происходить на рубеже XIX и XX веков.

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Hangar 13 работала над двумя проектами по Mafia — вызвавшей споры третьей частью и вполне удачным ремейком Mafia: Definitive Edition.