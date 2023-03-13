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После победы на «Оскаре-2023» Ке Хюи Куан помчался обниматься со Стивеном Спилбергом

После победы на «Оскаре-2023» Ке Хюи Куан помчался обниматься со Стивеном Спилбергом
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Церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар-2023» запомнилась не только триумфом «Всё везде и сразу», но и воссоединением старых знакомых.

После получения своей награды за лучшую мужскую роль второго плана в вышеупомянутом фильме Ке Хюи Куан дождался рекламной паузы и помчался к Стивену Спилбергу, подарившему ему первую роль в кино в далёком «Индиане Джонсе и Храме судьбы» 1984 года. Они крепко обнялись, после чего режиссёр поздравил актёра со значимой наградой.

Во время одной из рекламных пауз я подбежал к Стивену Спилбергу, и он крепко обнял меня. Он обнял меня и сказал: «Ке, теперь ты оскароносный актёр» — услышать это именно от него невероятно много для меня значило. Я до сих пор не могу в это поверить.

Впоследствии Ке Хюи Куан праздновал вместе с командой фильма «Всё везде и сразу» получение ещё шести наград, включая победу в главной номинации за лучший фильм.

Триумфаторами «Оскара-2023» стали «Всё везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен» Триумфаторами «Оскара-2023» стали «Всё везде и сразу» и «На Западном фронте без перемен»
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