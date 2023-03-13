Дженна Ортега несколько раз отказывалась сниматься в «Уэнсдей»

Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега рассказала в интервью изданию Times, что изначально не хотела сниматься в проекте Netflix.

Свой отказ актриса связывает с тем, что к тому моменту ей уже наскучила работа на телевидении. Получив приглашение в шоу на электронную почту, девушка прочитала его и просто закрыла.

Всё, чем я хотела заниматься — это сниматься в кино. Я боялась, что если подпишусь ещё на один ТВ-сериал, это может помешать мне получить то, чего я действительно хотела.

Несмотря на хорошие отношения с режиссёром Тимом Бёртоном, девушка ещё несколько раз отказывалась сниматься в «Уэнсдей» даже после личного общения.

Ранее появились слухи о том, что Дженна Ортега может получить главную роль в продолжении «Битлджуса».