Дженна Ортега несколько раз отказывалась сниматься в «Уэнсдей»
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Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега рассказала в интервью изданию Times, что изначально не хотела сниматься в проекте Netflix.
Свой отказ актриса связывает с тем, что к тому моменту ей уже наскучила работа на телевидении. Получив приглашение в шоу на электронную почту, девушка прочитала его и просто закрыла.
Всё, чем я хотела заниматься — это сниматься в кино. Я боялась, что если подпишусь ещё на один ТВ-сериал, это может помешать мне получить то, чего я действительно хотела.
Несмотря на хорошие отношения с режиссёром Тимом Бёртоном, девушка ещё несколько раз отказывалась сниматься в «Уэнсдей» даже после личного общения.
Ранее появились слухи о том, что Дженна Ортега может получить главную роль в продолжении «Битлджуса».
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