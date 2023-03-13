Ке Хюи Куан и Брендан Фрейзер встретились на «Оскаре» через 31 год после их общего фильма

В 1992 году вышел фильм «Замороженный калифорниец», в котором сыграли малоизвестные актёры Ке Хюи Куан и Брендан Фрейзер. Спустя 31 год оба артиста воссоединились сразу же после того, как получили награды за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана на «Оскаре-2023».
Это уже не первая встреча двух артистов — несколько месяцев назад они пересекались на других выставках. Однако именно на «Оскаре» они смогли поздравить друг друга с победой на главной киноцеремонии в мире и пообщаться за кулисами.
Оба актёра проделали очень сложный путь в Голливуде: Ке Хюи Куан не снимался в большом кино как раз с «Замороженного калифорнийца», а Брендан Фрейзер прошёл через депрессию и множество других психологических преград, чтобы вернуться в кино. И Академия как никогда оценила их работы по достоинству.
- 13 марта 2023
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