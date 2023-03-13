Для «Ведьмака 3» вышел новый патч. Он повысил производительность и улучшил графику

CD Projekt RED выпустила очередной патч для обновлённого «Ведьмака 3». В этот раз авторы сфокусировались на исправлении ошибок прошлых апдейтов.
Так, на ПК теперь корректно используются ядра процессора в DX12-версии, улучшены отражения с трассировкой лучей и восстановлена работа рассеянного затенения HBAO, которая ранее была вырезана из некстген-обновления. Авторы также исправили подтормаживания, связанные с неправильной оптимизацией частиц.
На консолях разработчики улучшили работу игры в режиме «Производительность», исправили слишком сильное размытие во время диалогов и кат-сцен на PS5, а также вылеты на Xbox Series с использованием трассировки лучей.
С полным списком изменений патча 4.02 можно ознакомиться на специальной странице. В CD Projekt RED заявили, что обновление включает в себя множество других небольших исправлений.
- 13 марта 2023
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