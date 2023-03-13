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Во втором сезоне сериала The Last of Us будет намного больше монстров

Во втором сезоне сериала The Last of Us будет намного больше монстров
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Авторы сериала «Одни из нас» ответили на жалобы некоторых фанатов о том, что в шоу было не так много заражённых монстров.

Шоураннер проекта Крейг Мэйзин объяснил, что это связано с тем, что в кино, в отличие от игрового процесса, такие моменты могут наскучить.

В первом сезоне мы обычно подчёркивали силу отношений и пытались показать важность определённых моментов. Нам не всегда удавалось вставить такие моменты из опасений, что это будет повторяться. Ведь ты же не играешь — ты просто смотришь на это.

При этом он отметил, что во втором сезоне монстров и ярких сцен будет намного больше.

Ранее Мэйзин и Нил Дракман заявили, что на адаптацию второй части The Last of Us потребуется не один, а несколько сезонов.

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