24% читателей «Чемпионата» угадали победителя «Оскара-2023»

Перед началом церемонии награждения «Оскар-2023» мы провели опрос среди читателей «Чемпионата», где вы могли предугадать победителя. Как оказалось, 24% пользователей смогли предположить лауреата премии.
Награду за лучший фильм 2022 года на «Оскаре-2023» взял «Всё везде и сразу» — он также забрал ещё шесть наград, среди которых лучшая женская роль, лучший режиссёр, лучший монтаж, лучший оригинальный сценарий, лучшая женская роль второго плана и лучшая мужская роль второго плана.
Результаты голосования
Однако большинство голосовали за победу «Аватара: Путь воды» — в нём были уверены 28%. На третьем месте расположился «На Западном фронте без перемен» — 15%. Международный хит Netflix, кстати, взял сразу четыре награды, что для фильма на иностранном языке огромный результат.
- 13 марта 2023
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