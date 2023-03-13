24% читателей «Чемпионата» угадали победителя «Оскара-2023»

Перед началом церемонии награждения «Оскар-2023» мы провели опрос среди читателей «Чемпионата», где вы могли предугадать победителя. Как оказалось, 24% пользователей смогли предположить лауреата премии.

Награду за лучший фильм 2022 года на «Оскаре-2023» взял «Всё везде и сразу» — он также забрал ещё шесть наград, среди которых лучшая женская роль, лучший режиссёр, лучший монтаж, лучший оригинальный сценарий, лучшая женская роль второго плана и лучшая мужская роль второго плана.

Результаты голосования

Однако большинство голосовали за победу «Аватара: Путь воды» — в нём были уверены 28%. На третьем месте расположился «На Западном фронте без перемен» — 15%. Международный хит Netflix, кстати, взял сразу четыре награды, что для фильма на иностранном языке огромный результат.