Дуэйн Джонсон — о возвращении Генри Кавилла к Супермену: мы сделали всё, что могли

Дуэйн Джонсон впервые прокомментировал неприятную ситуацию, возникшую с новой киновселенной DC. Осенью актёру и продюсерам фильма удалось вернуть Генри Кавилла к роли Супермена — об этом оба сообщали официально. Однако затем в Warner Bros. пришёл Джеймс Ганн и решил начать всё с нуля.
В разговоре с изданием Variety Джонсон поделился своими мыслями по поводу ситуации. По словам актёра, он и продюсеры «Чёрного Адама» сделали всё, что было в их силах, пока в киновселенную DC не пришёл новый владелец. Всё произошедшее он сравнил с приходом новых владельцев в футбольный клуб.
Когда мы снимали «Чёрного Адама», сделали всё возможное, окружили себя лучшими людьми и создали лучший фильм, на который мы были способны. Рейтинги фильма были на уровне 90 из 100. Критики оценили наше кино не очень высоко, но это их дело.
Ситуация с Суперменом — это как будто бы профессиональная футбольная команда во главе с полузащитником выигрывает чемпионат, главный тренер выигрывает чемпионат, а потом приходит новый владелец и говорит: «Это не мой тренер и не мой полузащитник. Мне нужны другие игроки». Мы сделали всё, что могли.
О будущем киновселенной DC Джеймс Ганн рассказал в конце января. Сам постановщик уже работает над новым фильмом про Супермена, а всего у студии в разработке находятся больше 10 проектов.
- 13 марта 2023
-
19:43
-
19:38
-
19:18
-
18:57
-
18:31
-
18:24
-
18:13
-
18:06
-
17:52
-
17:46
-
17:33
-
17:31
-
17:11
-
17:03
-
16:54
-
16:42
-
16:16
-
16:12
-
16:10
-
15:34
-
14:55
-
14:20
-
14:15
-
14:06
-
13:53
-
13:35
-
13:25
-
12:54
-
12:45
-
12:33
-
12:08
-
11:28
-
10:31
-
10:00
-
09:35