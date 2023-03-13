Дуэйн Джонсон — о возвращении Генри Кавилла к Супермену: мы сделали всё, что могли

Дуэйн Джонсон впервые прокомментировал неприятную ситуацию, возникшую с новой киновселенной DC. Осенью актёру и продюсерам фильма удалось вернуть Генри Кавилла к роли Супермена — об этом оба сообщали официально. Однако затем в Warner Bros. пришёл Джеймс Ганн и решил начать всё с нуля.

В разговоре с изданием Variety Джонсон поделился своими мыслями по поводу ситуации. По словам актёра, он и продюсеры «Чёрного Адама» сделали всё, что было в их силах, пока в киновселенную DC не пришёл новый владелец. Всё произошедшее он сравнил с приходом новых владельцев в футбольный клуб.

Когда мы снимали «Чёрного Адама», сделали всё возможное, окружили себя лучшими людьми и создали лучший фильм, на который мы были способны. Рейтинги фильма были на уровне 90 из 100. Критики оценили наше кино не очень высоко, но это их дело.

Ситуация с Суперменом — это как будто бы профессиональная футбольная команда во главе с полузащитником выигрывает чемпионат, главный тренер выигрывает чемпионат, а потом приходит новый владелец и говорит: «Это не мой тренер и не мой полузащитник. Мне нужны другие игроки». Мы сделали всё, что могли.

О будущем киновселенной DC Джеймс Ганн рассказал в конце января. Сам постановщик уже работает над новым фильмом про Супермена, а всего у студии в разработке находятся больше 10 проектов.