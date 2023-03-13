Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Как включить секретную сложность в демоверсии ремейка Resident Evil 4

Как включить секретную сложность в демоверсии ремейка Resident Evil 4
Аудио-версия:
Комментарии

10 марта вышла демоверсия ремейка Resident Evil 4, в которой геймеры могут провести неограниченное количество времени. Пробная версия с небольшой локацией из самого начала игры нацелена на то, чтобы пользователи протестировали грядущий хоррор на своих консолях и ПК.

Чуть позже игроки выяснили, что в ремейке есть секретный уровень сложности. Оказалось, что его можно включить самостоятельно — для этого нужно ввести специальную комбинацию кнопок в главном меню игры:

  • на PlayStation — зажать L1 и R1, затем нажать вверх, влево, вниз, вправо, квадрат, треугольник, кружок, крестик, крестик;
  • на Xbox —  зажать LB и RB, затем нажать вверх, влево, вправо, X, Y, B, A, A;
  • на ПК комбинацию пока не обнаружили — судя по всему, пользователю для этого понадобится воткнуть в компьютер геймпад и ввести одну из комбинаций выше.

Если всё введено верно, на экране должно появиться следующее изображение:

Фото: Capcom

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на PS5, PS4, Xbox Series и ПК.

Новость по теме
Для получения платины в ремейке Resident Evil 4 придётся попотеть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023