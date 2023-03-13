Как включить секретную сложность в демоверсии ремейка Resident Evil 4

10 марта вышла демоверсия ремейка Resident Evil 4, в которой геймеры могут провести неограниченное количество времени. Пробная версия с небольшой локацией из самого начала игры нацелена на то, чтобы пользователи протестировали грядущий хоррор на своих консолях и ПК.

Чуть позже игроки выяснили, что в ремейке есть секретный уровень сложности. Оказалось, что его можно включить самостоятельно — для этого нужно ввести специальную комбинацию кнопок в главном меню игры:

на PlayStation — зажать L1 и R1, затем нажать вверх, влево, вниз, вправо, квадрат, треугольник, кружок, крестик, крестик;

— зажать L1 и R1, затем нажать вверх, влево, вниз, вправо, квадрат, треугольник, кружок, крестик, крестик; на Xbox — зажать LB и RB, затем нажать вверх, влево, вправо, X, Y, B, A, A;

— зажать LB и RB, затем нажать вверх, влево, вправо, X, Y, B, A, A; на ПК комбинацию пока не обнаружили — судя по всему, пользователю для этого понадобится воткнуть в компьютер геймпад и ввести одну из комбинаций выше.

Если всё введено верно, на экране должно появиться следующее изображение:

Фото: Capcom

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на PS5, PS4, Xbox Series и ПК.