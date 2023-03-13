«Человек-паук: Через вселенные 2» расскажет историю любви Майлза Моралеса и Гвен Стейси

Издание Empire представило очередное эксклюзивное изображение из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». На нём авторы показали Майлза Моралеса и Гвен Стейси, свисающих на крыше одного из зданий.

Фото: Empire

Как рассказала продюсер Sony Pictures Эми Паскаль, Паучки сильно сблизятся после событий первого мультфильма. Женщина называет «Через вселенные 2» историей любви между двумя супергероями.

Опасность сиквела состоит в том, чтобы сделать его больше просто ради того, чтобы он был больше. Но все примочки бесполезны, если зрителя не волнуют герои на экране. И что людей будет больше всего трогать, так это связь между нашими юными героями-пауками. Этот фильм — история любви между Майлзом и Гвен.

Премьера «Человека-паука: Через вселенные 2» состоится в июне 2023 года, а третья часть должна выйти в прокат меньше чем через год — 29 марта 2024 года.