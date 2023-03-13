Новая игра от авторов «Бесконечного лета» может выйти до конца года

Российская студия Soviet Games, известная по визуальным новеллам «Бесконечное лето» и «Любовь, Деньги, Рок-н-ролл», объявила о поиске сценаристов для нового проекта.

Разработчики ищут людей, которые хорошо знакомы со вселенной их игр и имеют опыт — к примеру, делали неофициальные модификации для «Бесконечного лета». Работа при этом оплачиваться не будет.

Источник «Чемпионата», близкий к Soviet Games, подтвердил, что речь идёт о новой визуальной новелле. Авторы надеются, что её удастся выпустить до конца года, хотя детали проекта пока не определены (студия надеется, что с этим помогут сценаристы-энтузиасты.

Последняя игра Soviet Games «Любовь, Деньги, Рок-н-ролл» вышла в августе 2022 года и получила средние оценки игроков и критиков.