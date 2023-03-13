Спорный геймплей, но яркая картинка и крутая атмосфера. Превью зомби-экшена Dead Island 2

Известные игровые издания, такие как IGN и PC Gamer, поделились впечатлениями от геймплея сиквела Dead Island — экшена про зомби-апокалипсис, который выходит 21 апреля.
Журналисты, которые провели в игре около пяти часов, больше всего отмечают весёлый сюжет, яркую атмосферу и юмор, а также хорошо прописанных персонажей: только главных будет шесть на выбор игрока.
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат GameSpot.
Также в Dead Island 2 выделяют новую систему FLESH, которая прорабатывает реализм в повреждениях зомби — ряд авторов заявили, что не так часто сталкиваются с таким уровнем детализации увечий. Графику в целом тоже хвалят.
Вместе с тем рецензенты указывают, что, несмотря на прокачку оружия, игра успеет наскучить, поскольку сюжет займёт около 15–20 часов. Помещения иногда повторяются, в игре нет открытого мира (только отдельные зоны), а сражаться чаще всего приходится в тесных комнатах, где негде развернуться.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.
Релиз Dead Island 2 состоится 21 апреля 2023 года на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series.
- 13 марта 2023
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