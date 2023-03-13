Samsung уличили в искусственной обработке фотографий Луны на смартфонах

Пользователь под ником ibreakphotos выяснил, что детальные снимки Луны, которые позволяет делать технология Space Zoom на смартфонах от Samsung — на самом деле умелая подделка от производителя.
Ради эксперимента владелец скачал детальное изображение спутника Земли, а затем уменьшил его до размера 170х170 и применил размытие по Гауссу, чтобы скрыть все детали.
После этого он развернул размытое изображение на мониторе, выключил свет и сделал снимок — в итоге Луна на фото от Samsung оказалась детализированнее оригинала.
Фото: Reddit
В комментариях другой пользователь провёл похожий эксперимент и подтвердил, что телефон действительно «дорисовывает» несуществующие кратеры, горы и другие детали.
Samsung неоднократно приводил качественные снимки поверхности Луны в качестве доказательства того, как хорошо работает камера на их смартфонах. В действительности же речь идёт о постообработке с помощью нейросетей.
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