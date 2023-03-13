Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Samsung уличили в искусственной обработке фотографий Луны на смартфонах

Samsung уличили в искусственной обработке фотографий Луны на смартфонах
Аудио-версия:
Комментарии

Пользователь под ником ibreakphotos выяснил, что детальные снимки Луны, которые позволяет делать технология Space Zoom на смартфонах от Samsung — на самом деле умелая подделка от производителя.

Ради эксперимента владелец скачал детальное изображение спутника Земли, а затем уменьшил его до размера 170х170 и применил размытие по Гауссу, чтобы скрыть все детали.

После этого он развернул размытое изображение на мониторе, выключил свет и сделал снимок — в итоге Луна на фото от Samsung оказалась детализированнее оригинала.

Фото: Reddit

В комментариях другой пользователь провёл похожий эксперимент и подтвердил, что телефон действительно «дорисовывает» несуществующие кратеры, горы и другие детали.

Samsung неоднократно приводил качественные снимки поверхности Луны в качестве доказательства того, как хорошо работает камера на их смартфонах. В действительности же речь идёт о постообработке с помощью нейросетей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023