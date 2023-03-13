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Blizzard объявила точное время запуска серверов беты Diablo 4

Blizzard объявила точное время запуска серверов беты Diablo 4
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Компания Blizzard Entertainment опубликовала детальное руководство для участников открытого бета-теста своей новой игры Diablo 4.

Предзагрузка для предзаказавших Diablo IV станет доступна 15 марта в 19:00, для всех желающих — ровно через неделю, 22 марта в 19:00 по московскому времени.

Также разработчики раскрыли точное время начала бета-теста. Сервера будут открыты:

  • для оформивших предзаказ — с 17 марта 19:00 по 20 марта 22:00 мск;
  • для всех желающих — с 24 марта 19:00 по 27 марта 22:00 мск.

Во время тестирования игроки смогут собрать три уникальные награды, которые станут доступны на релизе Diablo 4: звание «Первая жертва» за достижение Киовашада, а также звание «Ранний путник» и декоративный предмет «Рюкзак с волчонком Бетой» за прокачку персонажа до 20-го уровня.

Выход Diablo 4 состоится 2 июня на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series и Xbox One. Официального релиза в России не будет.

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