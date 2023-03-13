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Сериал The Last of Us превзошёл рекордные показатели «Дома дракона»

Сериал The Last of Us превзошёл рекордные показатели «Дома дракона»
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13 марта вышел девятый, финальный эпизод первого сезона сериала The Last of Us. За последними приключениями Джоэла и Элли следили 8,2 млн человек — это новый рекорд сериала. Предыдущий лучший результат принадлежал восьмой серии, которую посмотрели на 100 тыс. человек меньше.

Как сообщили в HBO, общая аудитория сериала The Last of Us составила 30,4 млн человек — именно столько зрителей следили за суровой историей главных героев на всех платформах. Таким образом, результат экранизации культовой видеоигры превысил показатели невероятно популярного «Дома дракона», который может похвастаться показателем в 29 млн человек.

Сейчас создатели The Last of Us Нил Дракманн и Крейг Мэйзин уже работают над сценарием второго сезона. Как они отмечали ранее, он будет основан на The Last of Us Part 2, однако в нём будет много отличий, а общую историю второй игры разделят на несколько сезонов.

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