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Следующей большой игрой Naughty Dog будет не The Last of Us 3 — Нил Дракманн

Следующей большой игрой Naughty Dog будет не The Last of Us 3 — Нил Дракманн
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В честь премьеры финального эпизода сериала The Last of Us создатель вселенной Нил Дракманн дал большое виртуальное интервью изданию Kinda Funny. В нём разработчик рассказал о дальнейших планах студии Naughty Dog и поделился некоторыми деталями будущих проектов.

Так, следующей крупной игрой авторов точно станет The Last of Us Online — изначально она должна была стать мультиплеером для Part 2, однако проект разросся до невероятных масштабов и вырос в полноценную игру. Всеми деталями разработчики поделятся уже в этом году.

Дракманн заявил, что следующая одиночная игра Naughty Dog точно не The Last of Us 3. Несмотря на множество просьб фанатов, студия работает над кое-чем другим. Вице-президент компании также отметил, что недавно в Naughty Dog произошла реструктуризация: к команде присоединилось множество сценаристов и продюсеров, чтобы работать над несколькими играми одновременно.

Это может означать, что теоретическую The Last of Us 3 может разрабатывать одна из небольших групп внутри Naughty Dog, как в своё время произошло с оригинальной The Last of Us. Однако даже в этом случае релиз потенциального триквела придётся подождать.

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