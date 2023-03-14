Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Следующей игрой Sony на ПК может стать Ratchet & Clank: Rift Apart — вакансии

Следующей игрой Sony на ПК может стать Ratchet & Clank: Rift Apart — вакансии
Аудио-версия:
Комментарии

Как обратил внимание пользователь Reddit под ником Veloxz, принадлежащая Sony студия Nixxes Software ищет программиста пользовательского интерфейса. Плюсом для потенциального работника будет опыт в использовании программного обеспечения Coherent от компании Coherent Labs.

Именно это ПО использует студия Insomniac Games, авторы «Человека-паука» и Ratchet & Clank: Rift Apart. Игры про Паучка уже выпущены на ПК, так что вполне вероятно, что именно эксклюзив PS5 станет следующим портом Nixxes Software.

Ratchet & Clank: Rift Apart вышла 11 июня 2021 года эксклюзивно для PlayStation 5. Проект очень высоко оценили критики и игроки за высочайший уровень графики и использование геймпада DualSense. Из минусов упоминались разве что простой сюжет и устаревший геймплей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023