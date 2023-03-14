Следующей игрой Sony на ПК может стать Ratchet & Clank: Rift Apart — вакансии

Как обратил внимание пользователь Reddit под ником Veloxz, принадлежащая Sony студия Nixxes Software ищет программиста пользовательского интерфейса. Плюсом для потенциального работника будет опыт в использовании программного обеспечения Coherent от компании Coherent Labs.
Именно это ПО использует студия Insomniac Games, авторы «Человека-паука» и Ratchet & Clank: Rift Apart. Игры про Паучка уже выпущены на ПК, так что вполне вероятно, что именно эксклюзив PS5 станет следующим портом Nixxes Software.
Ratchet & Clank: Rift Apart вышла 11 июня 2021 года эксклюзивно для PlayStation 5. Проект очень высоко оценили критики и игроки за высочайший уровень графики и использование геймпада DualSense. Из минусов упоминались разве что простой сюжет и устаревший геймплей.
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