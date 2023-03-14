За «Оскаром-2023» следили более 18 млн человек. Просмотры шоу растут второй год подряд

Интерес к «Оскару» постепенно начинает расти. Как сообщает издание Deadline со ссылкой на аналитические агентства, за 95-й церемонией вручения наград следили 18,7 млн человек. Это на 12% больше, чем в прошлом году: тогда за трансляцией наблюдали 16,6 млн человек. При этом учитывались только легальные просмотры.

Таким образом, рейтинг «Оскара» растёт второй год подряд. В 2021 году шоу показало результат в 10,4 млн человек, что стало для него историческим минимумом. После этого американская киноакадемия пересмотрела критерии отбора в гильдию, а к номинациям стали допущены в том числе фильмы со стриминговых сервисов.

«Оскар-2023» также бурно обсуждали на YouTube, TikTok, в «Твиттере» и других социальных сетях. В ночь на 13 марта пользователи совершили больше 27 млн взаимодействий с постами про ивент, что на 5 млн больше, чем в прошлом году.

Судя по всему, «Оскар» действительно возвращается к массовому зрителю. Благодаря триумфу «Всё везде и сразу» и победам любимчиков зрителей теперь за шоу интересно следить в том числе самым обычным людям, которые смотрят кино не только в кинотеатрах.