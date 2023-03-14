Blizzard не планирует добавлять Diablo 4 в Game Pass

Многие фанаты Diablo 4 наверняка ждали новостей от Blizzard по поводу того, когда игру добавят в подписку Game Pass, чтобы можно было не покупать сам проект, а играть в него по подписке. Как оказалось, подобных планов у авторов нет.

Об этом рассказал продюсер серии Diablo Род Фергюссон. По его словам, команда рада видеть ажиотаж вокруг Diablo 4 и получать различные вопросы от фанатов.

Фото: Twitter

Потрясающе видеть ажиотаж вокруг бета-версии Diablo 4 и нашего щенка из волчьей стаи! Мы получили несколько вопросов о наличии игры в Game Pass, и я хочу сообщить вам, что у нас нет никаких планов на этот счёт.

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Diablo 4 — новая часть культовой франшизы Blizzard. Для предзаказавших игру открытая бета пройдёт с 17 по 20 марта, а все остальные смогут поиграть с 24 по 27 марта.

Diablo 4 выйдет 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.