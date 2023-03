Nintendo: высокая цена The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom оправдает себя

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продаётся за $ 70. Это первая игра Nintendo по такой цене. Для многих игроков цена кажется завышенной, однако президент Nintendo of America Дуг Боузер обратного мнения.

По словам Боузера, за свою цену игра подарит игрокам уникальный опыт, который точно приведёт игроков в восторг, поэтому цена в $ 70 вполне оправдана.

Мы смотрим на это с той стороны, что может предложить игра. Я думаю, фанатам игра подарит глубокий и захватывающий опыт. Цена отражает тип опыта, который гарантировано получат фанаты.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продолжит события The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игра выйдет 12 мая только для Nintendo Switch — это будет первая крупная игра Nintendo в этом году.