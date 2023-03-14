Оскар Айзек может сыграть писателя Курта Воннегута в сериале Amazon

Издание Variety сообщило, что актёр Оскар Айзек ведёт переговоры, чтобы сыграть писателя Курта Воннегута в сериале Amazon под названием Helltown. Переговоры ещё не завершены.

Отмечается, что проект расскажет о жизни писателя до того, как он стал известен. Шоу описывается как криминальный триллер, в котором Айзек в роли Воннегута будет искать серийного убийцу. Сам Курт в реальности к поиску убийц никакого отношения не имел. Его фото можно увидеть ниже.

Фото: Santi Visalli/Getty Images

Сериал будет основан на одноимённой книге, написанной Кэйси Шерманом. Шоуранером и сценаристом стал Мохамед Эль Масри, соавтор шоу «Разделение» от Apple. Режиссёром проекта выступит Эдвард Бергер, снявший «На Западном фронте без перемен».

Даты выхода у Helltown пока что нет.